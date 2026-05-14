Naim Qassem: Hatutasalimu Utawala wa Kizayuni Kamwe; Tunamshukuru Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Manar, Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hizbullah Lebanon, katika ujumbe kwa Ayatollah Arafi, mkurugenzi wa shule za kidini za Iran, alisema: Tunashukuru kwa ujumbe wako ulioonyesha wasiwasi wako, upendo wako na msaada wako kwa Hizbullah Lebanon, upinzani wake wa Kiislamu na wafuasi wake imara na wanaostahimili.

Katibu Mkuu wa Hizbullah Lebanon alisema: Huko Lebanon, tunakabiliana na adui mkali wa Israel ambaye anatafuta upanuzi, uvamizi na kunyakua uhuru wa mataifa ya eneo letu, kama anavyofanya katika Palestina iliyokaliwa na Jerusalem. Adui huyo anasaidiwa na utawala dhalimu na mkatili wa Marekani kwa nguvu na rasilimali zake zote, huku dunia ikiwa kimya kinacho vunja masikio na kwa kushirikiana na wengine huko Magharibi ambao wamejisalimisha kwa adui huyu.

Naim Qassem alisisitiza: Hata hivyo, historia ya Hizbullah na wapiganaji wote wa uadilifu wa upinzani inaonyesha kwamba waliwakabili adui wa Israel na wakawafukuza kutoka katika ardhi yetu mwaka wa ukombozi, 2000. Wavamizi ambao hawakuweza kustahimili kushindwa, walirudia uchokozi wao mwaka 2006 kwa siku thelathini na tatu, lakini walishindwa. Kisha walianza uchokozi mwingine mkali ambao ulisababisha mauaji ya Sayyid wa Mashahidi wa Ummah, Sayyid Hassan Nasrallah (radhi ya Allah iwe juu yake) pamoja na viongozi wengine na mashahidi wema, na ukasababisha dhabihu kubwa ya wapiganaji wa upinzani, watu na uharibifu wa nyumba na vijiji mnamo Septemba 2024.

Katibu Mkuu wa Hizbullah Lebanon katika ujumbe wake amesema: Tuliwapambana katika vita vya "Uli al-Bas". Wao leo, tangu Machi 2, wamerudia uchokozi wao, nasi tunawapambana katika vita vya "Al-Asf al-Ma'kul". Upinzani na msingi wake wa kiraia wamethibitisha kwamba hawawezi kupenywa na uvamizi. Hawatausalimu, na Insha'Allah, malengo ya adui hayatatimia.

Aliongeza: Adui hana chaguo ila kukata tama, kusimamisha uchokozi, kujiondoa katika ardhi yetu iliyokaliwa, kuwaachilia wafungwa na kuacha visingizio vya uchokozi. Adui kwa uchokozi wake na uhalifu wake hatafikia utulivu wala mustakabali.