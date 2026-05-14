Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, chanzo cha kijeshi cha utawala wa Kizayuni leo Jumatano kilikiri kwamba ndege zisizo na rubani za Hizbullah ya Lebanon ni tisho la kweli kwa utawala huu.

Gazeti la Marekani Washington Post katika ripoti hii kwa kunukuu chanzo cha kijeshi cha utawala wa Kizayuni liliongeza: Ndege za Hizbullah ni tisho ambalo bado tunajiandaa nalo. Tel Aviv inatumia teknolojia zake zote za kijeshi zilizopo, lakini hakuna njia ya kujilinda kabisa dhidi ya ndege za Hizbullah.

Hii ni wakati ambapo vyombo vya habari vya Kiebrania kikiwemo Channel 15 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni na tovuti ya habari ya I24 News vilikuwa tayari vimekiri kwamba jana Hizbullah ilifanya moja ya mashambulio yake makali na ya kipekee zaidi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya ardhi zilizokaliwa.

Katika ripoti hiyo ilisemekana kwamba mashambulio hayo yalifanyika kwa mawimbi mawili: kwanza, nyadhifa za wanajeshi wa Kizayuni kusini mwa Lebanon zililengwa, na wimbi la pili ambalo lilikuwa kali zaidi lilipiga kina cha maeneo ya kaskazini ya ardhi zilizokaliwa.

Vyombo vya habari vya Kiebrania viliongeza kuwa ndege za Hizbullah hukaa angani kwa dakika chache juu ya lengo na kuwafuata watu kati ya majengo. Wasiwasi wa Tel Aviv ni kwamba hata kama baadhi ya ndege hizi zitaangushwa, ndege nyingine zinaendelea kulifuata lengo lao.