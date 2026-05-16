Kupanda kwa bei ya mafuta nchini Marekani kwa sababu ya vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ABNA, NBC News ikitoa taarifa kutoka kwa Chama cha Magari cha Marekani iliripoti kwamba bei ya mafuta imeongezeka kwa asilimia 50 tangu kuanza kwa mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran Februari iliyopita.

Bloomberg iliripoti hapo awali kwamba kuchanganyikiwa kunazidi kuenea miongoni mwa wabunge wa chama cha Republican. Wanasema kwamba chama cha Republican kinatumia muda wa gharama kubwa katika masuala ambayo haina thamani kwa Wamarekani.

Katika ripoti hii imesemwa kwamba Bunge linaloongozwa na Republican linakabiliwa na kutoridhika kwa kiuchumi kinachoongezeka kutokana na uchochezi wa vita wa Donald Trump dhidi ya Iran. Republican wanajaribu kufikia muafaka kuhusu mpango wowote wa kushughulikia gharama za maisha nchini Marekani chini ya miezi sita kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula.

Mwakilishi wa Democrat Jason Crow alisema hapo awali: Trump hajali kuongezeka kwa gharama na matatizo ya Wamarekani.

Mwakilishi mwingine wa Democrat Iana Bresley alisisitiza: Bei ya petroli, gharama za maisha na bima zimepanda na kufikia kiwango chao cha juu zaidi. Trump alisisitiza tena kwamba hajali kuhusu jitihada za kupunguza bei au ustawi wa kifedha wa Wamarekani.