UN yaonya kuhusu kuzorota kwa ukosefu wa usalama wa chakula nchini Somalia

Kwa mujibu wa ABNA ikitoa taarifa kutoka RIA Novosti, mashirika manne ya Umoja wa Mataifa (FAO, OCHA, UNICEF na Mpango wa Chakula Duniani) yameonya kuhusu mzozo wa ukosefu wa usalama wa chakula nchini Somalia unaozorota kwa kasi.

Mashirika manne ya Umoja wa Mataifa (FAO, OCHA, UNICEF na Mpango wa Chakula Duniani) yameuelezea hali ya Somalia kama moja ya migogoro mibaya zaidi ya utapiamlo duniani, ambayo inaathiri karibu watoto milioni 1.9.

Somalia ni miongoni mwa nchi duniani zinazokumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na njaa kali. Hii ni mara kadhaa ambayo mashirika ya kimataifa na makundi ya haki za binadamu yanaonya kuhusu kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika eneo hili.