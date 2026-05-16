Kushindwa kwa mpango wa bima wa Marekani kwa meli zinazopitia Hormuz

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA akitoa taarifa kutoka Financial Times, wakati hatari ya kuvuka kwa meli za mafuta kwenye Mlango wa Hormuz katika miezi ya hivi karibuni imekuwa moja ya wasiwasi mkuu wa sekta ya usafirishaji wa baharini, mpango uliopendekezwa wa Marekani wa kuweka bima kwa meli zinazopitia njia hii ya kimkakati bado haujafikia hatua ya utekelezaji.

Gazeti hilo liliripoti kwa kunukuu vyanzo viwili vya habari kwamba mpango ambao serikali ya Marekani ilikuwa imeubuni kutoa bima kwa meli zinazopitia Mlango wa Hormuz, licha ya kupita takriban miezi miwili tangu kutangazwa rasmi, bado haujatumika. Hapo awali Donald Trump alikuwa ametangaza kwamba Washington iko tayari kutoa bima kwa meli kupitia njia hii muhimu ya nishati.

Kwa mujibu wa ripoti hii, thamani ya kawaida ya mpango huu inaweza kufikia dola bilioni 225, lakini kwa mujibu wa mawakala wa bima, masharti magumu na utekelezaji wake kutegemea kuandamana na Jeshi la Wanamaji la Marekani yamesababisha wamiliki wengi wa meli wasiwe na nia ya kutumia utaratibu huu.