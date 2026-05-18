Waziri Mkuu wa zamani wa Ulinzi wa Marekani: Mpango wa Nyuklia wa Iran si tishio la karibu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, "Robert Gates", Waziri wa Ulinzi wa Marekani chini ya serikali za "George W. Bush" na "Barack Obama", katika mahojiano na kipindi cha "Face the Nation" cha CBS News kuhusu mpango wa amani wa nyuklia wa Iran, alitangaza: Sidhani kama mpango wa nyuklia wa Iran ni tishio la karibu.

Waziri wa zamani wa Ulinzi wa Marekani aliongezea: Nadhani hatimaye nafasi pekee ya mafanikio kwa ajili ya kutatua suala la Iran ni mazungumzo. Mazungumzo hakika ndiyo njia pekee inayoonekana kuongeza nafasi za mafanikio.

Robert Gates kisha akasema: Kwa mara ya kwanza katika historia yetu, tunakabiliana na maadui wenye silaha za nyuklia barani Ulaya na Asia. Wakati China itakapokamilisha uboreshaji wake wa kimkakati wa nyuklia, China na Urusi kwa pamoja watakuwa na takriban mara mbili ya vichwa vya nyuklia vya kimkakati kuliko sisi. Hajawahi kutokea tumekabiliana na nchi ambayo ina uwezo mkubwa wa uzalishaji na viwanda kuliko Marekani. Hajawahi kutokea tumekabiliana na nchi ambayo kiteknolojia ni ya juu kama sisi, inatutangulia katika maeneo kadhaa na inalingana nasi katika takriban maeneo mengine kadhaa. Kwa hiyo tunakabiliana na adui ambaye ana nguvu zaidi. Kwa hiyo, iwe ni uhusiano wa kimkakati au misaada ya maendeleo au biashara au kitu chochote, Wazungwana wanashughulika na masuala haya duniani kote, hivyo nadhani ukichukua haya yote pamoja, huu ni wakati hatari sana sana.