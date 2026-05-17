Vikosi vya Al-Qassam: Kuuawa kwa makamanda wakuu hakutazuza njia ya upinzani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Palestina la Shehab, Vikosi vya Al-Qassam, tawi la kijeshi la vuguvugu la Hamas, katika taarifa rasmi vilithibitisha kifo cha kishahidi cha Ezzeddin Al-Haddad (kwa jina la utani Abu Suhaib), kamanda mkuu na mkuu wa wafanyakazi wa pamoja wa vikosi hivyo, katika hatua ya kipofu ya utawala wa Kizayuni ya kumuua.

Vikosi vya Al-Qassam vilitangaza kuwa kamanda mkuu Ezzeddin Al-Haddad, pamoja na mke wake, binti yake na watu wengine kadhaa wa Gaza, waliuawa kishahidi wakati wa operesheni ya mauaji ya hila na utawala wa Kizayuni.

Vikosi hivyo viliandika: Aliuawa kishahidi huku wanawe wawili wapiganaji, Suhaib na Mumin, wakiwa tayari wameuawa kishahidi katika vita ya Mafuriko ya Al-Aqsa.

Katika taarifa hiyo ilisisitizwa kuwa shahidi Al-Haddad alikuwa na jukumu kubwa katika operesheni ya Oktoba 7 na uongozi wa vita vya ulinzi katika Brigedi ya Gaza, na baada ya kifo cha kishahidi cha makamanda wakuu Mohammed Al-Deif na Mohammed Al-Sinwar, alichukua uongozi wa wafanyakazi wa pamoja wa Vikosi vya Al-Qassam katika kipindi muhimu sana, na katika kipindi hicho alifanikiwa kufikia mafanikio muhimu ikiwemo kuwaachilia huru mamia ya wafungwa kutoka magereza ya utawala wa uvamizi.

Vikosi vya Al-Qassam kwa kulaani uhalifu huu vilisisitiza: Uhalifu wa wavamizi wa Kizayuni, ambao wa hivi karibuni ni mauaji ya shahidi Al-Haddad, ni ushahidi ulio wazi zaidi unaoonyesha uvunjaji wa ahadi wa adui mhalifu wa Kizayuni ambaye amevuka mipaka yote, amepuuza makubaliano yote, na hajali nchi za upatanishi za kusitisha vita mwenyewe.

Mwishoni mwa taarifa yake, Vikosi vya Al-Qassam viliongeza: Ikiwa adui mhalifu wa Kizayuni anafikiri kuwa kuuawa kwa makamanda wakuu kutazuza njia ya upinzani, yuko kwenye udanganyifu. Kwa sababu damu hizi safi hazitamwagika bure; makamanda wengine watachukua nafasi zao, na njia itaendelea hadi ukombozi kamili wa ardhi na utakaso wa Msikiti wa Al-Aqsa.