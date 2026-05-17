Haaretz: Trump anapuuza ombi la Netanyahu la vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Kizayuni la Haaretz katika ripoti yake liliandika: Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa Israel, anaendelea kumshinikiza Donald Trump kuanza tena vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, lakini inaonekana kwamba Rais wa Marekani sasa anampa umuhimu mdogo.

Vyombo hivi vya habari vya Kizayuni kuhusu changamoto za ndani na za mpaka za utawala wa Kizayuni pia viliongeza: Baraza la Mawaziri la Israel na jeshi la nchi hiyo vinatayarisha ardhi kwa ajili ya awamu mpya ya mapigano huko Gaza. Swali kuu ni: Vikosi muhimu kwa ajili ya operesheni hii vitatoka wapi? Nidhamu katika jeshi la Israel pia imefikia kiwango chake cha chini kabisa; tatizo ambalo halikomei kwa Waisraeli wa Kiharedi pekee.

Haaretz kuhusu kusitisha mapigano dhaifu kati ya Iran na Marekani na kutoweza kwa Washington kufanya uamuzi kuhusu suala hili pia iliandika: Kipindi kirefu cha kusubiri kinaendelea, na Rais wa Marekani, bila kufanya uamuzi wowote kuhusu kuendelea kwa vita na Iran, aliondoka kwenda kwenye mkutano wa kilele nchini China.