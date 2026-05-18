Taylor Greene anamtishia Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Novosti, Marjorie Taylor Greene, mwanachama wa zamani wa Bunge la Marekani, alisisitiza: Ikiwa Trump ataamua kupeleka vikosi vya kijeshi vya Marekani nchini Iran, tutashuhudia mapinduzi ya kisiasa katika nchi yetu. Inatosha.

Aliongezea zaidi: Miungano itaungana na haiwezi kusimamishwa. Ninaisisitiza suala hili. Lazima tumalize vita hivi. Hii ni upumbavu.

Greene hapo awali, akijibu vitisho vya rais wa nchi yake dhidi ya Iran kwa kurejelea sheria inayohusiana na kuondolewa kwake madarakani, alitangaza: Tisho la Trump dhidi ya Iran ni la kishetani na ni aina ya uwendawazimu.