Afisa Mkuu wa Jihad ya Kiislamu: Netanyahhu Hajapata Ushindi Katika Sehemu Yoyote ya Mapigano

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, "Mohammad Al-Hindi", Naibu Katibu Mkuu wa Harakati za Jihad ya Kiislamu ya Palestina, katika mahojiano na Al Jazeera, alisema: "Tumekuwa watiifu kwa ahadi zetu ndani ya mfumo wa makubaliano, hasa katika suala la kubadilishana wafungwa, lakini Israel haijatimiza ahadi zake."

Akisema kwamba Israel sasa inazungumza tu kuhusu makabidhiano ya silaha, aliongeza: "Tel Aviv haijatekeleza ahadi zozote za awamu ya kwanza, na katika awamu ya pili inajikita tu kwenye suala la silaha."

Afisa huyu wa Jihad ya Kiislamu alisema kwamba utawala wa Kizayuni unatafuta kuwafuatilia na kuwalenga wamujahidini katika Ukanda wa Gaza, na akaongeza: Israel haijapata matokeo madhubuti katika uwanja wowote, ikiwemo Gaza na Ukingo wa Magharibi.

Akizungumzia hali ya utawala Gaza, alisema: Tel Aviv haikubaliani na kuundwa kwa kamati ya wataalamu kwa ajili ya kuendesha Gaza, wala na kukabidhi utawala wa Gaza kwa Mamlaka ya Palestina; kwa sababu inataka kuendelea kudumisha suala la makabiliano na Hamas kama kisingizio.

Naibu Katibu Mkuu wa Jihad ya Kiislamu alionya kwamba katika kesi ya makabidhiano ya silaha kutoka kwa upinzani wa Palestina, wanamgambo wanaofuatana na utawala wa Kizayuni watachukua mikono ya kuendesha mambo ya Gaza.

Aliongeza: Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, anafuatilia kuongezeka kwa miviko Gaza kwa malengo ya kisiasa ya uchaguzi, na hili ni wakati ambapo yeye hajapata ushindi katika sehemu yoyote ya mapigano, na sasa anatafuta matumizi ya kichaguzi ya kuongezeka kwa hali Gaza.

Afisa huyu wa Palestina aliona uwezekano wa kuanzishwa tena kwa vita kwa upana kutoka kwa Israel kwa wakati huu kuwa mdogo, na akabainisha: "Kuanzishwa tena kwa vita kwa sasa ni jambo lisilowezekana, kwa sababu Israel inahitaji mwangaza wa kijani kutoka Amerika, na suala hili litaahirishwa pengine hadi baada ya kumalizika kwa vita vya Iran."

Katika sehemu nyingine ya maneno yake alisema: "Israel inaipuuza makubaliano ya usitishaji vita Gaza, na hakuna upande wowote unaolazimisha kutekeleza ahadi zake."

Alisema pia: "Kile kinachoitwa baraza linaloitwa amani, linapitisha tu matakwa ya Israel."

Naibu Katibu Mkuu wa Jihad ya Kiislamu hatimaye kwa kukosoa sera za Marekani alisema: "Serikali ya Trump inatoa mwangaza wa kijani kwa hatua zote za Israel katika Ukanda wa Gaza."