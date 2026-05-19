Dhihaka ya Meja Jenerali Rezaei kwa Trump / Yeye mwenyewe anaweka muda wa mwisho, yeye mwenyewe anaubatilisha

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Mohsen Rezaei kwenye ukurasa wake binafsi katika mtandao mmoja wa kijamii aliandika: "Anaweka muda wa mwisho wa shambulio la kijeshi na yeye mwenyewe anaubatilisha! Kwa tumaini hili la ubatili la kuwalazimisha watu na viongozi wa Iran kusilimu!

Ngumi ya chuma ya vikosi vya wanachi vyenye nguvu na taifa kubwa la Iran itawalazimisha kurudi nyuma na kusilimu."

Saa chache zilizopita, Donald Trump kwa kuchapisha ujumbe, kwa mara nyingine tena alirudi nyuma kutoka kwenye madai yake ya shambulio la kijeshi dhidi ya Iran na akidai kuwa ameahirisha uamuzi huu kwa ombi la viongozi wa Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar, na kwa sababu ya kile alichokiita "kuendelea kwa mazungumzo mazito na Tehran."