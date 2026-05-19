Gharama ya vita dhidi ya Iran kwa Marekani imezidi dola bilioni 85

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, tovuti ya "Iran War Cost Tracker" inayofuatilia gharama za vita dhidi ya Iran iliripoti kwamba gharama za vita hivi kwa muda wa siku 79 kwa Marekani zimezidi dola bilioni 85.

Katika ripoti hii imeelezwa kwamba kiasi hiki kinajumuisha gharama za kusambaza vikosi na meli zilizowekwa katika eneo hilo pamoja na gharama nyingine zinazohusiana. Makadirio haya ni karibu mara tatu ya kiasi cha dola bilioni 29 kilichotangazwa siku chache zilizopita na Joel Hurst, mmoja wa maafisa wakuu wa fedha wa Pentagon.

Tovuti nyingine inayoendeshwa na watafiti wa Chuo Kikuu cha Brown na kufuatilia athari za vita kwa watumiaji wa Marekani kutokana na kupanda kwa bei ya nishati, ilifichua kwamba ongezeko la 51.4% la bei ya petroli na ongezeko la 53.4% la bei ya dizeli hadi sasa kwa jumla kumewagharimu Wamarekani zaidi ya dola bilioni 42, ambayo ni takriban dola 322.47 kwa kila kaya ya Marekani.