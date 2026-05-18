Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Maariv liliripoti kwamba Hizbullah inachunguza mienendo ya wanajeshi wa Kizayuni kusini mwa Lebanon kupitia vikundi vya kukusanya taarifa na ufuatiliaji pamoja na ndege zisizo na rubani za upelelezi.

Katika ripoti hii imesemwa: Wakati mienendo ya wanajeshi wa Kizayuni inapochunguzwa, mashambulizi kwa kutumia mizinga, makombora na ndege zisizo na rubani za kujitoa mhanga hufanywa na vikosi vya upinzani.

Hapo awali, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni viliripoti kwa kunukuu jeshi la utawala huu kwamba katika wiki iliyopita katika mapigano kusini mwa Lebanon, wanajeshi 105 wa Kizayuni walijeruhiwa.

Ndege zisizo na rubani za Hizbullah ya Lebanon zimekuwa jinamizi kwa wanajeshi wa utawala wa Kizayuni kusini mwa Lebanon.

Idhaa ya 13 ya utawala wa Kizayuni ilisema hapo awali: Kwa kweli, hali mpya inatuua na inawaangamiza wanajeshi kusini mwa Lebanon pia katika hatari ya moja kwa moja ambayo ni ndege zisizo na rubani za kujitoa mhanga.