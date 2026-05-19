Mwitikio wa Rais wa Ireland kwa kukamatwa kwa dadaye na Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, Catherine Connolly, Rais wa Ireland, kwa kutoa msimamo rasmi alitangaza: "Ninajivunia sana Margaret Connolly, dadugu yangu ambaye alikamatwa na vikosi vya Israel katika mfumo wa msafara wa uhuru wa Gaza."

Msimamo wa Rais wa Ireland unakuja kufuatia hatua ya jana ya jeshi la majini la utawala wa Kizayuni katika kunyakua boti za "Msafara wa Kimataifa wa Sumud" na kukamata takriban watu 100 wa wanaharakati wa amani na haki za binadamu katika maji ya kimataifa, jambo ambalo limeleta athari na shutuma kubwa duniani kote.

"Msafara wa Kimataifa wa Sumud" jana katika taarifa yake ulitangaza kwamba meli zake zimeshambuliwa moja kwa moja na vikosi vya Kizayuni. Msafara huu ulithibitisha kwamba baada ya shambulio la vikosi vya utawala wa uvamizi dhidi ya meli "Manki", mawasiliano nayo yamekatika kabisa.

Msafara huu ulianza Alhamisi iliyopita kwa ushiriki wa meli 54 kutoka mji wa Marmaris wa Uturuki, unaoelekea Bahari ya Mediteranea. Lengo la jaribio hili jipya ni kuvunja kizuizi cha utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza.