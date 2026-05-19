Uturuki: Dunia ichukue msimamo dhidi ya uharamia wa baharini wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Sputnik, Recep Tayyip Erdoğan, Rais wa Uturuki, alilaani vikali shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya meli za msafara wa Sumud katika njia ya kuelekea Ukanda wa Gaza na akasisitiza: "Israel inaendelea na sera zake zisizo na maadili na kinyume cha sheria dhidi ya Gaza licha ya usitishaji vita katika ukanda huu."

Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki pia ilitangaza: "Shambulio la Israel dhidi ya meli za msafara huu ni uharamia wa baharini. Tunalilaani shambulio hili ambalo limefanyika katika maji ya kimataifa."

Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hii imesemwa: "Mashambulio ya utawala wa Kizayuni kamwe hayatazuia juhudi za jumuiya ya kimataifa za kufikia haki na kuonyesha mshikamano na watu wa Palestina. Tel Aviv lazima ikomeshe uingiliaji wake dhidi ya msafara wa Sumud na mara moja iwaachilie wanaharakati na wabebaji wa meli hizi. Ni lazima msimamo wa pamoja na thabiti uchukuliwe dhidi ya vitendo haramu vya utawala wa Kizayuni."