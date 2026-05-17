Masharti ya Kiongozi wa Mapinduzi ni mstari wetu mwekundu katika mazungumzo; hatuamini Marekani

Mohammad Saleh Jokar katika mahojiano, akisisitiza umuhimu wa kuhifadhi mafanikio ya uwanja wa vita iwapo kuna aina yoyote ya mazungumzo au mchakato wa kidiplomasia, alisema: Katika miaka 47 iliyopita, Wamarekani walitumia kila aina ya vitisho dhidi yetu. Walisimamisha vikwazo kwa miaka 47 na walitaka kuwatenga kisiasa taifa la Iran, lakini hawakufaulu katika juhudi zao zozote.

Vitisho vyao vya mwisho pia walivitekeleza kwa kushambulia kijeshi nchi yetu, lakini hawakupata matokeo yoyote kutoka kitendo hiki, na hatimaye ni taifa hili la Iran na wapiganaji wetu waliowashinda Wamarekani.

Marekani haikufikia malengo yake katika vita vya kijeshi dhidi ya Iran.

Aliongeza: Ni kweli kwamba kuwalazimisha Wamarekani kushindwa kuna gharama, lakini kama wangalikuwa na uwezo, wangelenga kubadilisha serikali, kuiteka Iran, kuigawa Iran, na kuiba mafuta ya Iran; jambo walilofanya kwa baadhi ya nchi. Lakini hawakufikia malengo yao, na leo mshindi katika uwanja ni taifa la Iran na Jamhuri ya Kiislamu.

Mwenyekiti wa Tume ya Mambo ya Ndani na Mashura katika Bunge la Iran aliendelea: Leo, anayesimamia Mlango wa Hormuz, anaamua njia, na anaweka usalama, ni Jamhuri ya Kiislamu.

Wamarekani walikuja kwa shambulio la kijeshi kuharibu mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu na kubadilisha serikali, lakini sasa wanajitahidi kufungua Mlango wa Hormuz, na katika uwanja huu pia wameshindwa hadi sasa na watashindwa katika siku zijazo.

Vizingiti vya baharini vya Marekani pia vimeshindwa.

Mwakilishi wa watu wa Yazd katika Bunge la Iran alibainisha: Hatua ya mwisho ya Wamarekani ilikuwa kuhusu kizuizi cha baharini, nayo pia haikutoa matokeo. Katika duru ya pili ya mazungumzo, walitaka kusema: Tuna kizuizi cha baharini, nanyi mnamiliki Mlango wa Hormuz, hatimaye sisi tuondoe kizuizi, nanyi mufungue mlango.

Sera na mkakati wa Wamarekani ulikuwa wazi kabisa, lakini Jamhuri ya Kiislamu haikukubali kamwe kuhudhuria katika duru ya pili ya mazungumzo. Katika kipindi hiki, mapendekezo pia yalitolewa na Wamarekani, lakini Jamhuri ya Kiislamu bado inasisitiza mambo yale yale ya awali; yale masharti kumi ambayo Kiongozi Mkuu aliyatoa mwanzoni.

Jokar kwa kusema kwamba masharti kumi ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ni mstari mwekundu wa mazungumzo yoyote, alifafanua: Masharti haya kumi ni pamoja na kupita kwa udhibiti katika Mlango wa Hormuz kwa uratibu na vikosi vya wanajeshi wa Iran, kumaliza vita dhidi ya sehemu zote za mhimili wa upinzani, kutoka kwa vikosi vya mapigano vya Marekani kutoka kwenye kambi zote za kanda, kulipa fidia kamili kwa Iran, kuondoa vikwazo vyote, kukubali haki ya Iran ya kurutubisha, na kufungwa kwa mali na rasilimali zote za Iran zilizofungwa nje ya nchi.