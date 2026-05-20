Seneta wa Marekani: Mpango wa Washington dhidi ya Iran ni wa kiusiana na wa kipumbavu

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Chris Murphy, seneta maarufu wa Kidemokrasia wa Marekani alisisitiza: "Matokeo ya vita dhidi ya Iran yalikuwa wazi tangu siku ya kwanza."

Aliongeza: "Mpango wao (Washington) haukuwa zaidi ya ndoto za kipumbavu na za kiusiana, hakukuwa na chochote zaidi ya udanganyifu wa papo hapo ulioandikwa kwa haraka kwenye kipande cha kitambaa."

Maneno haya ya Murphy yanarejelea udanganyifu wa mabadiliko ya utawala nchini Iran.

Murphy hapo awali pia alizungumza kuhusu uvamizi wa serikali yake dhidi ya Iran na upinzani wake wa wazi na viwango vyote vya kimataifa na akasisitiza: "Sasa galoni moja ya petroli huko Connecticut ni dola 5 na dizeli ni dola 6."

Seneta wa jimbo la Connecticut nchini Marekani kisha akaongeza: "Hali hii inawaharibu watu wanaoishi kwa mishahara yao ya kila mwezi, wafanyabiashara wadogo, wakulima na sekta ya usafiri, na mtu pekee aliyesababisha bei kupanda hadi kiwango hiki ni Donald Trump."