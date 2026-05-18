"Mateso ya Kitatibu" kwa Wafungwa wa Kipalestina Katika Magereza ya Utawala wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Kituo cha Habari cha Palestina, msemaji wa Ofisi ya Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa alisema kwamba kesi za mateso na unyama kwa wafungwa wa Kipalestina nchini Israel zimerekodiwa "kitatibu" na kwamba vitendo hivi vimejumuisha unyanyasaji wa kijinsia na unyanyasaji wa kijinsia.

Thameen Al-Kheetan, akijibu ripoti ya gazeti la "New York Times" lililoripoti unyanyasaji wa kijinsia na ubakaji kwa wafungwa wa Kipalestina, ikiwemo watoto, alisisitiza kwamba tabia kama hizo "hazikubaliki".

Akizungumzia angalau vifo 90 vya wafungwa wa Kipalestina vilivyorekodiwa tangu Oktoba 7, 2023 hadi sasa katika magereza ya Israel, alisema kwamba mmoja wa wahasiriwa alikuwa kijana wa miaka 17 ambaye kabla ya kifo chake alionyesha dalili kali za njaa na utapiamlo.

Al-Kheetan pia alisema kwamba mamlaka ya Israel imeripoti vifo vingine, lakini haijatoa taarifa za kutosha za kuwatambua wahasiriwa au kufafanua hali za vifo vyao.

Alielezea hali hii kama sehemu ya "mfumo mbovu wa kizuizini na mwenendo wa kesi" na akataka kukomeshwa kwake, kufanyika kwa uchunguzi huru na usio na upendeleo, na kufunguliwa mashtaka dhidi ya wahusika wa ukiukaji huu.

Maelfu ya Wapalestina wanaishi katika hali mbaya na zisizofaa katika magereza ya utawala wa uvamizi na wamenyimwa upatikanaji wa haki zao za msingi na za kimsingi.