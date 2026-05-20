Matokeo ya vita dhidi ya Iran; Italia yatahadharisha kuhusu athari za kupanda kwa bei ya mafuta

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RIA Novosti, Matteo Salvini, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Miundombinu na Uchukuzi wa Italia alisema kwamba makampuni ya uchukuzi ya Italia yanahitaji msaada wa haraka, kwa sababu kuendelea kwa kupanda kwa gharama za mafuta kunaweza kusababisha kusimamishwa kwa usafirishaji wa mizigo.

Salvini aliitikia ya Brussels kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta kuwa ya kushangaza na akasema kwamba watu wa Brussels wanatathmini hali hiyo kwa uzito lakini hawana haraka kuchukua hatua.

Marekani na utawala wa Kizayuni, siku ya tisa wa Esfand 1404 (Februari 28, 2026) kwa kuvamia ardhi ya Iran walizidisha ukosefu wa usalama katika Mlango wa Hormuz kwa meli kupita. Vita katika eneo la Asia Magharibi na kupunguzwa kwa upitishaji wa meli za mafuta kupitia Mlango wa Hormuz kumechangia mzozo wa nishati duniani.