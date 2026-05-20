Kura ya kuunga mkono ya Seneti ya Marekani kwa azimio la kuzuia mamlaka ya kivita ya Trump

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Seneti ya Marekani Jumanne ilipiga kura kwa azimio linalodai kuzuia mamlaka ya kivita ya Donald Trump, rais wa nchi hiyo.

Hii ni mara ya kwanza wakati wa vita ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran kwamba Seneti ya Marekani imefanikiwa kutekeleza azimio hili hadi hatua hii.

Seneti ya Marekani hapo awali ilishindwa mara saba kupitisha azimio hili.

Kulingana na azimio hili, Trump atalazimika kumaliza vita, isipokuwa atapata idhini ya Bunge kuendeleza vita.

Azimio hili lilipata uungwaji mkono wa maseneta wanne wa Republican na karibu wanademokrasia wote.