Uturuki imelaani vurugu za maneno na kimwili za waziri wa Kizayuni dhidi ya wanaharakati wa Sumud

Kwa mujibu wa ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Anatolia, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki leo Jumatano katika taarifa yake ilitangaza: Tunalaani vurugu za maneno na kimwili za waziri wa Israel dhidi ya wanaharakati wa msafara wa kimataifa wa Sumud uliokamatwa kinyume cha sheria na utawala wa Israel katika maji ya kimataifa.

Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki kuhusu suala hili imesemwa: Jitihada zote muhimu, pamoja na nchi nyingine zinazohusika, zitafanywa kwa ajili ya kuwaachia huru mara moja na kwa usalama raia wa Uturuki waliokamatwa na wanaharakati wengine wa msafara.

Katika taarifa hii imeelezwa waziwazi: Waziri huyu (Itamar Ben-Gvir, waziri wa usalama wa ndani wa Kizayuni) ni mmojawapo wa watu wakuu katika mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala wa Israel huko Gaza na ameionyesha dunia kwa uwazi tena mawazo ya vurugu na ya kinyama ya baraza la mawaziri la Netanyahu.

Picha zilizochapishwa zinaonyesha kwamba wanajeshi wa utawala wa Kizayuni baada ya kuwakamata wanaharakati wa "Msafara wa Sumud", wamewatendea kwa vurugu na matusi.

Kwa upande mwingine picha za ukatili na matendeleo yasiyo ya kibinadamu ya Itamar Ben-Gvir, waziri wa usalama wa ndani wa utawala wa Kizayuni, na wanajeshi wa utawala huu dhidi ya wanaharakati waliokamatwa wa Msafara wa Sumud zimechapishwa ambazo zimesababisha hasira ya ulimwengu.