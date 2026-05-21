Mjumbe wa Trump: Ni wakati wa kurudi na kuimarisha uwepo wa kijeshi wa Marekani huko Greenland

Kwa mujibu wa ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Jeff Landry, mjumbe maalum wa Trump kwa mambo ya Greenland, alisema: Nadhani wakati umefika kwamba tuanze tena kurejesha na kuimarisha uwepo wetu wa kijeshi huko Greenland.

Kauli hizi zinatolewa wakati Trump anaona kisiwa hiki kuwa muhimu kwa usalama wa taifa la Marekani na anadai kwamba ikiwa Washington haitaweza kukidhibiti, eneo hili litaanguka mikononi mwa China au Urusi.

Greenland pia ni njia fupi zaidi kwa makombora ya balestiki kutoka Urusi kwenda Marekani.

Wakati wa vita baridi, Washington ilikuwa na vituo 17 vya kijeshi huko Greenland ambavyo kwa muda ilivifunga, na sasa ina tu kituo cha anga za juu cha Pituffik kaskazini mwa kisiwa hiki; lakini ripoti zinaonyesha jitihada za Marekani kujenga vituo 3 vipya kusini mwa kisiwa hiki.

Kituo hiki, kilichojulikana hapo awali kama Kituo cha Wanahewa cha Thule, kiko katika eneo la Greenland la Denmark, na ni moja ya vituo muhimu zaidi vya kimkakati vya Marekani nje ya nchi yake, kwa kuwa ni ngao ya Marekani kwa ajili ya kulinda maslahi yake katika Aktiki. Majukumu ya kituo hiki ni pamoja na kugundua na kufuatilia makombora ya balestiki ya kuvuka mabara juu ya eneo la Aktiki. Kituo hiki pia kinasaidia shughuli za anga za juu za Marekani.

Kauli hizi za Landry zinatolewa wakati Waziri Mkuu wa Greenland hapo awali alionya kwamba kisiwa hiki si cha kuuza na haki ya kuamua mwenyewe iko mikononi mwa watu wa eneo hili pekee.