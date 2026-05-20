Gazeti la Marekani: Vita dhidi ya Iran vimeonyesha kwamba "mwavuli wa usalama" wa Marekani ni udanganyifu

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, gazeti la The American Conservative liliripoti kwamba serikali ya Marekani hatimaye baada ya kumalizika kwa vita dhidi ya Iran itaalazimika kupunguza uwepo wake wa kijeshi katika Mashariki ya Kati.

Katika ripoti hii imeelezwa, Washington bado haijafikia malengo yake katika mgogoro na Iran. Hii inatokana wakati kufungwa kwa Mlango wa Hormuz kumesababisha ongezeko kubwa la bei ya mafuta, vyanzo vingine vya nishati, mbolea na vyakula.

Katika muendelezo wa ripoti hii kwa kurejelea madai ya Pentagon kwamba operesheni hii imegharimu dola bilioni 25, imesisitizwa kwamba takwimu hii ni makadirio potofu na kiasi halisi kinaweza kuwa mara tatu zaidi. Hifadhi za silaha za Marekani pia zimeisha.

Katika ripoti hii imeelezwa, licha ya uharibifu huu wote usioweza kuhesabiwa haki, kuna jambo moja zuri. Marekani inaweza isiwe na chaguo ila kupunguza uwepo wake katika eneo hili, uamuzi ambao Washington ingepaswa kuufanya muda mrefu uliopita. Wafanyakazi wengi wa kambi za kijeshi za nchi hii walihamishwa kabla ya mgogoro kuanza au katika siku za mwanzo za vita, na kwa hivyo kambi hizi hazikuwa na jukumu muhimu katika vita.