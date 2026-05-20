Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la RIA Novosti, Maria Zakharova, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, leo Jumanne alitangaza: "Ulipuaji wa vifaa vya nyuklia vya Iran na Marekani na (utawala wa) Israeli ulikaribia kusababisha janga la kimataifa; inatisha kwamba hakuna mtu aliyewajibishwa."

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kisha akasema: "Mashambulizi ya utawala wa Kyiv dhidi ya miundombinu ya nishati ya nyuklia ya Urusi hayawezekani bila uungwaji mkono wa walezi wa Magharibi wa utawala huu. IAEA haikujibu kuanguka kwa ndege isiyo na rubani ya Kiukreni iliyobeba vilipuzi karibu na kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia mnamo Mei 16."

Maria Zakharova aliongeza: "Moscow inaamini kwamba urais wa IAEA unapaswa kuchukua hatua madhubuti kuzuia kuenea kwa vitisho katika nyanja ya usalama wa nyuklia."