Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RIA Novosti, Vinay Kumar, balozi wa India nchini Urusi, alisema kwamba uhusiano wa kibiashara katika mfumo wa BRICS unaweza kuunda fursa mpya na muhimu kwa nchi zote wanachama wakati ambapo minyororo ya ugavi duniani iko chini ya shinikizo.

Alikumbusha kwamba India ina urais wa BRICS mwaka huu na hadi sasa imefanya zaidi ya vikao na hafla 150 kwa kushirikisha nchi zote wanachama katika miezi mitano ya kwanza ya mwaka 2026.

BRICS ni muungano wa kiserikali na shirika la mataifa yanayoibukia kiuchumi yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, kisiasa na kifedha kati ya nchi zinazoendelea. Kundi hili linajumuisha karibu nusu ya idadi ya watu duniani na linachukua sehemu kubwa ya pato la taifa la duniani.