Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la TASS la Urusi, Mikhail Ulyanov katika mkutano wa Baraza la Magavana la IAEA alisema: "Nchi za Magharibi kwa mwaka mmoja uliopita zimejaribu kupuuza mashambulizi kwenye miundombinu ya nyuklia ya Iran, ikijumuisha kiwanda cha nyuklia cha Bushehr nchini Iran na kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia, na jambo hili limesababisha kuongezeka kwa mchakato hatari wa mashambulizi kwenye vituo vya nyuklia katika karne ya 21."

Wakati huo huo, Shirika la Nishati ya Atomu la Iran lilitangaza kwamba kufuatia shambulizi la hivi karibuni, kombora moja lilianguka karibu na kiwanda cha nyuklia cha Bushehr, na kwa sababu ya mawimbi ya mlipuko na vipuli, moja ya majengo ya pembeni yameharibiwa na mmoja wa wanajeshi wa ulinzi ameuwawa akishahidi.

Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika hili, hakuna uharibifu uliofika sehemu kuu za kiwanda na shughuli zake zinaendelea.

Kwa mujibu wa taasisi hii, hii ni mara ya nne kwa shambulizi kwenye kiwanda cha nyuklia cha Bushehr katika kipindi cha vita hivi vya hivi karibuni vilivyolazimishwa, na uharibifu wowote mkubwa kwenye kituo hiki, kwa sababu ya uwepo wa vifaa vya mionzi, unaweza kuwa na matokeo hatari kwa eneo hilo.