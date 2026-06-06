Grossi: Mpango wa nyuklia wa Iran hautaondolewa kwa hatua za kijeshi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Rafael Grossi, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomu (IAEA), katika mahojiano na Al Jazeera alidai kwamba kurejea kwa ukaguzi katika maeneo ya nyuklia ya Iran ni sharti la lazima kabla ya kufikia makubaliano yoyote.

Bila kurejelea ushirikiano wa pande zote wa Iran na shirika hilo, aliendelea kusema: "Kwa zaidi ya miezi minane iliyopita hatujaweza kufanya utafiti kuhusu akiba iliyotangazwa ya urani nchini Iran."

Grossi alisema: "Dhana yetu ni kwamba nyenzo za nyuklia za Iran bado ziko pale zilipokuwa wakati wa kuanza kwa mashambulizi, na Tehran imethibitisha jambo hili."

Yeye tena, bila kurejelea ukiukaji wa ahadi za Marekani wakati wa mazungumzo na Iran, alisisitiza kwamba suluhu la suala la nyuklia kati ya Marekani na Iran lazima liwe la kidiplomasia, na kwamba mazungumzo kati ya pande zote mbili, licha ya mijadala inayoendelea kuhusu masuala muhimu, yamekaribia makubaliano.

Grossi katika mkutano na waandishi wa habari alisema kuwa IAEA kwa sasa haihusiki moja kwa moja katika mazungumzo kati ya Washington na Tehran, lakini inafuatilia kwa karibu maendeleo. Alidai kwamba dalili za sasa zinaonyesha kuwa pande zote mbili zimekaribia zaidi makubaliano yanayowezekana kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran.

Alidai kwamba Iran ina wajibu wa kisheria kuifahamisha IAEA chini ya hali zozote kuhusu shughuli zake za nyuklia! Chaguo bora baada ya kufikia makubaliano ni kuondoa au kupunguza kiwango cha utajiri wa akiba ya urani yenye utajiri mkubwa wa Iran.

Grossi wakati huo huo alikiri kwamba hakuna hatua yoyote ya kijeshi inayoweza kukomesha kabisa mpango wa nyuklia wa Iran.