Ungaji mkono wa Harakati ya Mujahideen ya Palestina kwa jibu la Iran dhidi ya utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masirah ya Yemen, Harakati ya Mujahideen ya Palestina kwa kutoa taarifa ilipongeza jibu la kombora la Iran kwa uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Dahieh (kitongoji cha kusini mwa Beirut).

Harakati ya "Mujahideen" ya Palestina katika taarifa yake iliunga mkono hatua ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kujibu uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Dahieh.

Harakati hii ilitangaza kwamba jibu la Iran kwa utawala wa Kizayuni limeunda milinganyo mipya katika uwanja wa vita na linaonyesha kwamba ni lugha ya nguvu na upinzani pekee inayoweza kuzuia kuendelea kwa mipango na uchokozi wa maadui.

Katika taarifa hii pia utawala wa Kizayuni umeelezwa kuwa chanzo kikuu cha ukosefu wa utulivu na usalama katika eneo hilo, na imesisitizwa kwamba kupambana na utawala huu ni muhimu kwa kurudisha utulivu katika eneo hilo.

Harakati ya Mujahideen ya Palestina iliendelea kuwataka watu wa eneo hilo na makundi mbalimbali kuungana pamoja ili kupambana na "majaribio ya utawala wa Kizayuni na utawala wa kimabavu wa Amerika".