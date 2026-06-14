Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu "Russia Al-Youm", Mohamed ElBaradei, mkuu wa zamani wa IAEA, alisisitiza kwamba ukweli ni kwamba kuna kurudi kwenye hali za awali baada ya mauaji na uharibifu wa kutisha na madhara makubwa kwa uchumi wa dunia.

Alikosoa juhudi za kukata tamaa za Donald Trump, rais wa Marekani, za kuonyesha kwamba makubaliano yake na Irani ni bora kuliko makubaliano ya Obama na nchi hiyo.

Inafaa kukumbuka kwamba Trump tayari ametangaza mara kadhaa kwamba kusainiwa kwa makubaliano na Irani kume karibu, ili kupunguza shinikizo la vita vya habari, kisaikolojia na kiuchumi vinavyochochewa dhidi ya nchi yetu, na kupunguza mvutano kuhusu kufungwa kwa Mlango wa Hormuz.