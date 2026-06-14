Madai ya Afisa Mkuu wa Israeli: Trump alitutapeli

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, gazeti la Kiebrania la “Yedioth Ahronoth” kwa kunukuu afisa wa ngazi ya juu wa utawala wa Kizayuni liliripoti kwamba makubaliano kati ya Amerika na Irani ni mabaya. Hakuna mtu anayeridhika na makubaliano haya.

Aliongeza: Kila mtu anajua kwamba makubaliano haya si mazuri kwetu na yanadhuru maslahi ya Israeli.

Afisa huyo wa Kizayuni aliongeza: Kinachotia wasiwasi ni kwamba Israeli haiwezi kuathiri mchakato huu. Trump alitutapeli. Tumeshtuka. Wanawapa Wairani pesa, na nchi hii inapata kila kitu inachotaka.

Alisema: Irani inaimarisha uwezo wake wa makombora, na tutalazimika kulipa pesa nyingi kwa kununua makombora ya kukinga. Trump anataka kukomesha hali hii na anafanya mashauriano na pande mbalimbali isipokuwa Israeli.

Maneno haya ya afisa huyo wa Kizayuni yanatolewa wakati ambapo historia imeonyesha kwamba misimamo ya uadui ya Tel Aviv na Washington na uvamizi wao dhidi ya Irani na eneo kwa ujumla imekuwa ikichukuliwa kwa uratibu kati yao.