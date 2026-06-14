Qatar na Kuwait zatoa matumaini ya makubaliano ya mapema kati ya Irani na Amerika

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Qatar "QNA", Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, katika mazungumzo ya simu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Kuwait, Jarah Jaber al-Ahmad al-Sabah, walijadili juhudi za upatanishi kati ya Washington na Tehran.

Pande zote mbili zilielezea matumaini kwamba makubaliano haya yatasainiwa hivi karibuni kati ya Irani na Amerika.

Kufuatia uvumi kuhusu kusainiwa kwa mkataba wa kueleweana kati ya Irani na Amerika, mashauriano na harakati za kidiplomasia zimeongezeka katika eneo hilo.

Katika suala hilo, saa chache zilizopita, Steve Witkoff, mjumbe maalum wa rais wa Marekani kwa Mashariki ya Kati, na Badr Abdelaty, Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, walishauriana kwa simu kuhusu makubaliano kati ya Tehran na Washington.

Katika mazungumzo hayo, Witkoff alitoa shukrani zake kwa juhudi za Misri za kufikia makubaliano kati ya Irani na Amerika.

Pia, mawaziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia na Pakistan walizungumza kwa simu kuhusu makubaliano yanayowezekana kati ya Irani na Amerika.