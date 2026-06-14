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Makubaliano na Irani hayakutimiza lengo lolote la Netanyahu

14 Juni 2026 - 10:59
News ID: 1826929
Source: ABNA
Makubaliano na Irani hayakutimiza lengo lolote la Netanyahu

Mwakilishi mmoja wa upinzani wa utawala wa Kizayuni, akikosoa mchakato wa sasa wa makubaliano kati ya Irani na Marekani, alikiri kwamba makubaliano haya hayalingani na malengo ambayo Netanyahu alielezea kwa ajili ya vita.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al-Mayadeen, Yair Lapid, mkuu wa upinzani wa utawala wa Israeli, alitangaza kwamba makubaliano yanayoendelea kuundwa kwa sasa hayatimizi hata lengo moja la kivita lililowekwa na baraza la mawaziri la Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala huo.

Maafisa wengine kadhaa wa Kizayuni pia, wakionyesha wasiwasi wao kuhusu makubaliano ya Irani na Marekani, waliambia Channel 12 ya utawala wa Israeli kwamba makubaliano haya yanahatarisha maslahi ya kina ya usalama wa Israeli.

Wasiwasi huu pia umesababisha baraza dogo la usalama la utawala wa Israeli kufanya kikao kesho jioni.

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