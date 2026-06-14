Makubaliano na Irani hayakutimiza lengo lolote la Netanyahu

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al-Mayadeen, Yair Lapid, mkuu wa upinzani wa utawala wa Israeli, alitangaza kwamba makubaliano yanayoendelea kuundwa kwa sasa hayatimizi hata lengo moja la kivita lililowekwa na baraza la mawaziri la Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala huo.

Maafisa wengine kadhaa wa Kizayuni pia, wakionyesha wasiwasi wao kuhusu makubaliano ya Irani na Marekani, waliambia Channel 12 ya utawala wa Israeli kwamba makubaliano haya yanahatarisha maslahi ya kina ya usalama wa Israeli.

Wasiwasi huu pia umesababisha baraza dogo la usalama la utawala wa Israeli kufanya kikao kesho jioni.