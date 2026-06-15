Australia kukaribisha makubaliano kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa mwandishi wa Abna akimnukuu Sputnik, Anthony Albanese Waziri Mkuu na Penny Wong Waziri wa Mambo ya Nje wa Australia kwa kutoa taarifa ya pamoja wameukaribisha usitishaji vita kati ya Iran na Marekani na kusisitiza kwamba nchi yao imekuwa ikitaka kupunguza mvutano na kukomesha migogoro ikiwemo ile nchini Lebanon.

Katika taarifa hiyo imesemwa: „Tunafurahi kwamba makubaliano kati ya Washington na Tehran yanajumuisha hatua za kufungua Mlango wa Hormuz. Kurudisha hali ya kawaida katika Mlango wa Hormuz ni muhimu ili kupunguza shinikizo kwa bei ya nishati na uchumi, ikiwemo katika eneo letu.“

Australia imetaka pande zote husika kutumia fursa hii kufikia amani ya kudumu kupitia mazungumzo.

Wakati huo huo bila kurejelea hatua za kujenga imani za Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia katika miaka iliyopita kupitia IAEA na ukaguzi wake wa mara kwa mara, nchi hiyo imedai kwamba Iran lazima ishughulikie wasiwasi wa muda mrefu kuhusu mpango wake wa nyuklia.

Australia imezishukuru juhudi za Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Uturuki na nchi zingine za upatanishi na kuongeza kwamba itaendelea kushirikiana na washirika wa kimataifa ili kuimarisha amani na utulivu katika Mashariki ya Kati.

Saa chache baada ya saa sita usiku, Sekretarieti ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran kwa kutoa taarifa kuhusu makubaliano ya kumaliza vita kati ya Iran na Marekani imetangaza: „Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kuzingatia uongozi wa kiongozi wake aliyeuawa kwa kifodini, imekamilisha ubora wake dhidi ya adui wa Marekani na Kizayuni, na chini ya mwelekeo wa kiongozi mkuu wa mfumo (Mwenyezi Mungu amlinde), kwa msaada wa watu wote na juhudi za kujitolea za wapiganaji wa Uislamu, baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo magumu na makali na kwa kuzingatia uamuzi wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, imekamilisha hati ya mwisho ya maelewano kuhusu mazungumzo ya kumaliza vita (mazungumzo ya Islamabad) kati ya Iran na Marekani jioni ya tarehe 24 Khordad (Juni 14).“