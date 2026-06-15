Vyombo vya habari vya Kiebrania: Israel itabaki Lebanon na kuendelea na operesheni

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa shirika la habari la Abna, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimetangaza kwamba vikosi vya utawala huu katika hali ya sasa vitabaki Lebanon na kuendelea na operesheni za kijeshi, na ikiwa moto utafunguliwa kuelekea vikosi vya utawala huu, vitajibu, na kila upande unaochukuliwa kama tishio utakuwa lengo la shambulizi.

Baadhi ya vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni kwa kujibu mabadiliko ya hivi karibuni vimetangaza kwamba katika hali hii Israel imeachwa peke yake na inapaswa kuungwa mkono serikali na mkuu wake katika hali hii.