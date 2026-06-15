Mwitikio wa vyombo vya habari vya Kizayuni kwa makubaliano ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa Abba akimnukuu Al-Quds, kutiwa saini kwa makubaliano ya usitishaji vita kati ya Iran na Marekani kuliambatana na mwitikio tofauti kutoka kwa vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni.

Gazeti la Kizayuni la Yedioth Ahronoth kuhusiana na hili liliandika kwamba Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, alitarajia kwamba shambulio la Beirut litafanya mazungumzo yavunjike, lakini kilichotokea kilikuwa kinyume kabisa na makubaliano yalitiwa saini.

Roni Rimon, mshauri wa kimkakati wa baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni, pia kwa kukosoa kwa njia isiyo ya moja kwa moja makubaliano ya Iran na Marekani alisema kwamba Israel haipaswi kuwa mwathirika wa makubaliano haya ya amani.

Kituo cha 14 cha televisheni cha utawala wa Kizayuni kiliita makubaliano haya kuwa „mfano mkubwa wa mafanikio“ kwa Wairani na kusisitiza kwamba usitishaji vita katika makubaliano haya utakuwa wa haraka, hivyo Israel inapaswa kusitisha mara moja mashambulizi yake dhidi ya Lebanon kulingana na makubaliano haya.

Gazeti la Kizayuni la Maariv lilidai kwamba Netanyahu alimwambia Donald Trump Rais wa Marekani kwamba jeshi la utawala wa Kizayuni halitajiondoa Lebanon na Israel haijioni kuwa na wajibu wa kutekeleza kifungu kinachohusu Lebanon katika makubaliano kati ya Iran na Marekani.

Gazeti la Kizayuni la Yedioth Ahronoth pia liliandika kwamba Netanyahu amemjulisha Trump kwamba jeshi la Israel litabaki katika nafasi zake za sasa ndani ya Lebanon.

Maariv katika makala nyingine akimnukuu Netan Eshchel, mmoja wa watu wa karibu wa Netanyahu, ameandika kwamba makubaliano ambayo Iran na Marekani yametia saini hayana thamani yoyote na hakuna mtu isipokuwa Donald Trump anaeyathmini.