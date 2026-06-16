Vyanzo vya Kiarabu: Nafasi ya Iran kama nchi yenye nguvu katika eneo hilo inathibitishwa

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA likinukuu Al-Masirah, shirika la Reuters katika ripoti yake liliandika kwamba vita vimeonyesha mapungufu ya nguvu za Marekani na kiwango cha uvumilivu wa Iran.

Katika ripoti hiyo imeelezwa kuwa nchi za Kiarabu za Ghuba zimeachwa peke yao dhidi ya athari za vita dhidi ya Iran.

Al-Masirah pia iliripoti kwa kunukuu vyanzo vya Ghuba kwamba makubaliano kati ya Iran na Marekani yameanzisha mchakato wa kuunda upya mtazamo wa kimkakati wa nchi za Ghuba, ambao hatimaye utasababisha kupungua kwa imani katika msaada wa Marekani.

Walisema kuwa makubaliano hayo yanaimarisha nafasi ya Iran kama nguvu ya kudumu ya kikanda na kuharakisha mwelekeo wa kufikia makubaliano badala ya mapambano.