Jenerali Qaani: Mstari wa Upinzani unakabiliana na adui katika hali ngumu zaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Jenerali Ismail Qaani Jumanne jioni alisema: Suala la upinzani katika eneo hilo, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, lina mizizi yake mwanzoni mwa Mapinduzi ya Kiislamu; tangu wakati ule Imam Khomeini (rehema zake ziwe juu yake) alipotoa amri ya kuunda vituo vya upinzani duniani kote. Baada yake, Imam wetu mashahidi aliendelea na mstari huu kwa uthabiti, na vituo hivyo polepole vikawa vikundi vya upinzani. Vikundi hivi viliunganishwa na kuunda "Mhimili wa Upinzani" – jambo ambalo tangu wakati huo hadi leo limewasumbusha sana Marekani, ubepari wa kimataifa, na utawala wa Kizayuni.

Kamanda wa Kikosi cha Quds aliongeza: Leo Marekani inajua vizuri – na utawala wa Kizayuni unaelewa hata zaidi – kwamba kile kikundi kinachosimama dhidi yao katika hali ngumu zaidi na kupambana na hakiondoki uwanjani, ndicho hasa "Upinzani". Kipindi hiki chenyewe ni uthibitisho wa ukweli huu; tangu "Dhoruba ya Al-Aqsa" hadi leo, vyovyote walivyoshinikiza, shinikizo zisizo na kifani, walifanya uharibifu mkubwa na uhalifu wa kutisha katika Palestina na Lebanon mpenzi, lakini hamuoni kikundi hata kimoja cha vikundi vya upinzani ambacho kimeondoka uwanjani. Ustahimilivu huu umewatia hofu sana maadui.

Jenerali Qaani aliendelea: Walikuwa na mipango dhidi ya upinzani na walidhani vita hivi ni fursa ya kushambuliana na upinzani, lakini hawakujua kwamba tangu muda mrefu kabla, ndugu zetu hawa wa upinzani walipohisi hatari, walipokutana pamoja, hata bila uwepo wetu, wote walikuwa na imani na walisema: "Katika vita dhidi ya Marekani sisi lazima tuwe wa mbele na tusiruhusu Jamhuri ya Kiislamu ipate matatizo." Hiyo ilikuwa uamuzi wao wenyewe, bila mtu yeyote kuwaomba hata neno moja.

Aliwaitaja sehemu za mstari wa upinzani kuwa ni mstari wa mbele wa mapambano katika vita vya kulazimishwa na akasema: Kwa haki, mhimili mzima wa upinzani katika vita vya hivi karibuni uling'aa kwa nguvu.