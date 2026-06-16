Mkuu wa Ujasusi wa Uturuki: Mazingira magumu ya mazungumzo yanangoja kati ya Marekani na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari ABWA likinukuu gazeti la Uturuki Zamam, Ibrahim Kalin, mkuu wa shirika la ujasusi la Uturuki, katika majibu yake kwa mkataba wa maelewano uliotiwa saini kati ya Iran na Marekani, alitangaza kwamba makubaliano yatakayohitimishwa kati ya Marekani na Iran yataambatana na mazungumzo magumu.

Kalin alisema kwamba Uturuki inayakaribisha makubaliano yaliyotangazwa kati ya Washington na Tehran, lakini inasisitiza umuhimu wa mtazamo wa tahadhari kuelekea hayo, na akasema kwamba hatua inayofuata itashuhudia mazungumzo magumu kuhusu masuala ya kimsingi.

Kalin alifafanua kwamba habari za kufikiwa kwa makubaliano zilipokelewa kwa kuridhika, lakini jambo bado halijaisha. Alisema kwamba kipindi kijacho kitajaa mazungumzo magumu ambayo yatashughulikia masuala ya kimsingi na yenye mabishano kati ya pande.

Alipowashukuru nchi zilizochukua nafasi katika mchakato wa mazungumzo ikiwa ni pamoja na Pakistani na Qatar, alibainisha kuwa makubaliano haya yanaweza kuwa hatua muhimu kuelekea kufikia amani ya kudumu katika eneo hilo. Pia alionyesha matumaini kwamba hatua inayofuata itasaidia kuimarisha utulivu na kuanzisha amani ya kudumu katika Mashariki ya Kati.

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdoğan pia jana alisema kwamba eneo hilo "lilipumua raha" baada ya tangazo la makubaliano kati ya Marekani na Iran baada ya miezi ya mvutano. Alisisitiza kwamba "vita hivi vya upuuzi" hatimaye vimekwisha.

Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, pia katika mazungumzo ya simu na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi, alisisitiza umuhimu wa tahadhari dhidi ya uchochezi wowote unaolenga kuvunja makubaliano, na akabainisha kwamba Uturuki itaendelea na ushiriki wake katika kuimarisha amani, utulivu na uthabiti katika eneo hilo.