Wafuatiliaji wa Mizinga: Mizinga ya tatu ya Irani imevuka mstari wa kizuizi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Tanker Trackers limeripoti kwamba mizinga ya tatu ya Irani imepita katika eneo la kizuizi cha baharini cha Marekani. Mizinga hii ilibeba pipa milioni moja la mafuta ghafi.

Hapo awali, shirika hilo pia liliripoti kwamba kulingana na data ya Mfumo wa Utambuzi wa Kiotomatiki (AIS), angalau meli kubwa mbili za Irani, Diona na Hiro 2, zikiwa na jumla ya pipa milioni 3.8 za mafuta, zimetoka nje ya eneo la kizuizi cha baharini cha Marekani.

Shirika hilo liliongeza kwamba meli ya Stream ya Kampuni ya Kitaifa ya Mizinga ya Irani inakaribia mstari wa kizuizi kutoka eneo la kiuchumi la pekee la Pakistani.