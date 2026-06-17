Kuendelea kwa uovu kusini mwa Lebanon kutaleta majibu makali

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya katika taarifa yake yameonya dhidi ya kurudiwa kwa uovu wa serikali ya Kizayuni kusini mwa Lebanon.

Matini ya taarifa hii ni kama ifuatavyo:

Jeshi la kigaidi la serikali ya Kizayuni katika siku mbili zilizopita, baada ya rais wa Marekani kutangaza mwisho wa vita, limevunja usitishaji vita kusini mwa Lebanon mara 84 na linaendelea na uhalifu na mauaji ya watu wasio na ulinzi wa Lebanon.

Inaonywa kwamba ikiwa jeshi la muuaji wa watoto la serikali ya Kizayuni halitamaliza uovu kusini mwa Lebanon, linapaswa kutarajia majibu makali kutoka kwa vikosi vya silaha vyenye nguvu vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.