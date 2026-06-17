Televisheni ya Israel: Ni lazima tuzuie makubaliano kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, kituo cha 14 cha televisheni ya Israel kiliripoti kwamba serikali hii lazima iendelee na mashambulizi yake dhidi ya Lebanon.

Katika taarifa hii imeelezwa kwamba Israel, katika hali ya kuendelea na mashambulizi yake dhidi ya Lebanon, lazima ivunje makubaliano ambayo Wairani wamefaulu kuipata kutoka kwa Donald Trump, rais wa Marekani.

Kituo cha 12 cha televisheni ya Israel kilikuwa pia kimeripoti awali kwamba Tel Aviv iliiomba Washington maelezo ya makubaliano, lakini Marekani ilipinga jambo hilo.

Kwa mujibu wa madai ya kituo hiki, hii inamaanisha kwamba Tel Aviv, licha ya kukaribia tarehe ya kutiwa saini, haijui toleo kamili na la mwisho la makubaliano haya ya maelewano.