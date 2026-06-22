Mbinu za Hezbollah za kumchosha utawala wa Kizayuni kusini mwa Lebanon

Shirika la habari Abna: Wakati utawala wa Kizayuni unapodai kuwa hauna nia ya kuondoka katika ardhi iliyovamiwa ya Lebanon, na licha ya kutiwa saini maelewano kati ya Tehran na Washington, bado unaendeleza uvamizi wake kusini mwa Lebanon, Hezbollah ya Lebanon inajaribu kuuvuta jeshi la Kizayuni kwenye vita vya uchoshaji kwa kutumia zana za kisasa zilizo juu ya mtindo wa kijadi.

Ndege zisizo na rubani za kujitoa mhanga (FPV) za Hezbollah zinazotumia teknolojia ya nyuzi macho, zinavunja uhodari wa utawala wa Kizayuni katika vita vya kielektroniki na usumbufu wa mawimbi, na kufanya operesheni kusini mwa Lebanon kuwa za gharama kubwa na za kutishia.

Kituo cha habari cha Al Jazeera katika ripoti kuhusu mbinu mpya ya Hezbollah ya Lebanon katika kupambana na utawala wa Kizayuni, kinaandika kwamba "uchoshaji unaobadilika" ndio msingi wa mbinu muhimu zaidi za Hezbollah. Mpito kutoka kwa ulinzi wa kudumu hadi ulinzi unaonyumbulika na unaobadilika, umegeuza nafasi za Kizayuni katika maeneo yaliyovamiwa kusini mwa Lebanon kuwa shabaha inayowezekana na uchoshaji unaoendelea.

Kwa njia hii, hata kama jeshi la utawala wa Kizayuni litaweza kuingia katika eneo fulani, haliwezi kuhakikisha kuwa litaweza kufanya kazi kwa usalama au kuimarisha udhibiti wake kwa gharama ndogo.

Al Jazeera katika mazungumzo na Munir Shhadeh, mratibu wa zamani wa serikali ya Lebanon katika UNIFIL, Omar Maarubuni, mtafiti wa kijeshi na kisiasa, na Ali Matar, mchambuzi wa kisiasa na msomi, inaona mbinu za Hezbollah za kukabiliana na jeshi la Kizayuni zikijumuisha yafuatayo: