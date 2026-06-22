Waziri wa Kizayuni: Jibu letu kwa Trump litakuwa "Hapana"

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu vyombo vya habari vya Kizayuni, Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa utawala wa Kizayuni, katika kauli yake ya ujasiri alidai: Lebanon lazima iwe uwanja wa mchezo wa jeshi la Israel.

Aliongeza: Hakuna vikwazo vyovyote kutoka Marekani dhidi ya operesheni za jeshi la Israel nchini Lebanon vinavyopaswa kukubaliwa. Ikiwa Trump atamwambia Netenyahu kwamba Israel iondoke Lebanon, jibu lazima liwe hili: "Bwana Rais, hapana!"

Ben-Gvir alisema: Hakupaswa kuwa na tofauti kati ya Lebanon na Hezbollah. Ardhi yote ya Lebanon inapaswa kuwa lengo la moja kwa moja la jeshi la Israel bila ubaguzi wowote.

Katika kauli yake isiyo ya kibinadamu inayoangazia asili ya utawala wa Kizayuni, alisema: Huenda akina mama elfu wa Lebanon wakalia, lakini hata mama mmoja wa Israel hatakiwi kulia! Kipaumbele chetu ni kulinda Waisraeli hata kama itagharimu maisha ya raia wa Lebanon.

Inafaa kumbuka kwamba moja ya masharti madhubuti ya Iran katika makubaliano na Marekani ni kusitisha vita katika pande zote hasa Lebanon na kujiondoa kwa utawala wa Kizayuni. Hii ni wakati ambapo inaonekana kwamba kauli za Trump dhidi ya Netenyahu na upinzani wake dhidi ya Lebanon zina sura ya mgawanyo wa kazi kati ya Washington na Tel Aviv zaidi ya kuwa za kweli.