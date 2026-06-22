Maelezo mapya zaidi ya mazungumzo ya Iran na Marekani kutoka kwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistan

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Muhammad Ishaq Dar, Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistan, katika mahojiano na Al Arabiya na Al Hadath alisisitiza: Iran na Marekani zimefikia hitimisho kwamba suluhisho la mgogoro liko katika diplomasia.

Aliongeza: Wamefikia hatua ya mafanikio. Marekani ilitaka uhamisho wa akiba ya urani kutoka Iran, na tumepata suluhisho la kupunguza kiwango cha urutubishaji wa akiba ya urani ya Iran. Akiba hii bado iko chini ya ardhi.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistan alisema: Ninaamini kwamba suala la akiba ya urani linaweza kutatuliwa katika moja ya vikundi vitatu vya kiufundi. Pakistan ilifanikiwa kwa mara ya kwanza katika miaka 47 iliyopita kuandaa mkutano kati ya Marekani na Iran. Vita kati yao vimekuwa vya kutisha na vimekuwa na athari mbaya kwa uchumi.

Alisema: Vikundi vitatu vya kiufundi vinashiriki katika mazungumzo na vinashauriana kuhusu dosari ya nyuklia, mali zilizogandishwa na Lebanon. Hali katika mlangobahari wa Hormuz lazima irudi katika hali ya kabla ya vita. Katika kipindi cha siku 60, hakuna ushuru wowote utakaotozwa katika mlangobahari wa Hormuz na meli zitaweza kupita katika eneo hili.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistan aliongeza: China pia inakubali uhuru wa meli kupita katika mlangobahari wa Hormuz bila ushuru. Kwa sasa, meli zinaweza kusafiri katika njia za kwenda na kurudi, na hakuna ushuru wowote unaotozwa isipokuwa gharama zinazohusiana na kupita au huduma. Mashambulizi ya uchochezi ya Israel dhidi ya Lebanon lazima yakomeshwe. Pia tulikubaliana na mawaziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Misri na Uturuki kuhusu kuwezesha tena suala la Ukanda wa Gaza.

Alisema: Rais wa Marekani Donald Trump alisimamia mazungumzo binafsi. Tunatumai mchakato huu utaendelea vyema. Makadirio yetu ni kwamba hatua ijayo katika mazungumzo kati ya Iran na Marekani itakuwa ngumu zaidi. Tuna uhakika kwamba wanaweza kufikia makubaliano ya mwisho kwa kuwa hili ni la manufaa kwa wote. Hakuna jambo hasi katika maelewano kati yao. Suala la vikwazo dhidi ya Iran litachunguzwa kwa njia ya pande mbili na Marekani. Saudi Arabia, Qatar, Misri na UAE zinaunga mkono juhudi za upatanishi. Iran imeeleza kuridhika kwake na mchakato wa mazungumzo na imekubali kupunguza kiwango cha urutubishaji wa akiba yake.