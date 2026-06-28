Aoun aliitaka Amerika kuishinikiza Israel kujiondoa kusini mwa Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Ikulu ya Lebanon ilitangaza kwamba Joseph Aoun alipokea simu kutoka kwa Donald Trump, mwenzake wa Marekani, kuhusiana na kutiwa saini kwa makubaliano ya mfumo.

Kulingana na taarifa ya Ikulu ya Lebanon, Aoun katika mazungumzo hayo alisisitiza kwamba serikali ya Lebanon itachukua jukumu la kutekeleza masharti ya makubaliano.

Aoun alielezea matumaini kwamba Marekani itachukua jukumu katika kuzuia ukiukwaji wowote wa makubaliano na kuhakikisha utekelezaji kamili wa ahadi.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Aoun alimwomba Trump kwamba Washington iishinikize Israel kuondoka katika maeneo yaliyokaliwa kusini mwa Lebanon.

Ikulu ya Lebanon iliongeza kwamba Aoun pia alimshukuru Trump kwa msaada wake kwa Lebanon, utawala wa sheria, na taasisi za kikatiba na za usalama za nchi hiyo.

Taasisi hiyo ya Lebanon iliongeza kwamba katika simu hiyo, Trump pia alimwambia Aoun kwamba Marekani itaunga mkono uchumi wa Lebanon na vikosi halali vya usalama vya nchi hiyo.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Trump alidai kwamba nchi yake haitaepuka juhudi zozote za kuunga mkono mamlaka ya Lebanon na kupanua udhibiti wa serikali kupitia vikosi vyake vya jeshi.