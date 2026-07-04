Msafara wa maiti wa kiongozi shahidi ni jambo la kistaarabu la kimataifa na ishara ya kuporomoka kwa utaratibu wa Magharibi

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – Hojatoleslam wal-Muslemin Dkt. Hamed Rafati, Mkuu wa uwakilishi wa Shirika la Utamaduni na Mahusiano ya Kiislamu mjini Qom na Katibu wa Tuzo la Kimataifa la Sadr, katika mazungumzo ya uchambuzi na shirika la habari la kimataifa ABNA kuhusu mada «Vipimo vya kimataifa na mahitaji ya ufafanuzi wa kistaarabu wa msafara wa maiti wa kiongozi shahidi» alisisitiza: Msafara wa maiti wa kiongozi shahidi, Mtukufu Ayatollah al-Udhma Seyyed Ali Khamenei, sio tu ibada ya maombolezo au tukio la hisia, bali inapaswa kusomwa kama maandishi ya kistaarabu, kijamii na kimataifa; maandishi ambayo yanaweza kuwa na jukumu katika kufafanua upya utambulisho wa umma wa Kiislamu na milinganyo ya baadaye ya dunia.

Msafara wa maiti wa viongozi wakuu – zaidi ya sherehe tu ya maombolezo

Dkt. Rafati, akirejelea nafasi ya kihistoria ya msafara wa maiti wa viongozi wakuu wa dunia, alisema: Msafara wa maiti wa kiongozi shahidi, Mtukufu Imam Seyyed Ali Khamenei (radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake) ni hatua ya kihistoria na kilele cha zamu ya kihistoria; tukio ambalo katika vipimo vya kistaarabu, kiutamaduni na kijamii kwa kiwango cha kimataifa linaweza kuchambuliwa kwa undani.

Aliongeza kwa kurejelea mifano ya kihistoria kama vile msafara wa maiti wa Mahatma Gandhi, Nelson Mandela na Martin Luther King Jr.: Katika matukio mengi, msafara wa maiti wa viongozi umekuwa matukio ya kijamii na kihistoria ambayo yameweza kuathiri hisia za umma, utambulisho wa kitaifa, mwelekeo wa kisiasa na hata mustakabali wa mataifa.

Kwa mujibu wake, wakati mwingine taifa katika sherehe ya maiti huonyesha hisia zake halisi kuhusu nafasi ya mtu fulani zaidi ya uchaguzi na kura za maoni kadhaa, na suala hili lina mifano wazi katika historia ya kisasa ya eneo hili pia.