Msiba wa kiongozi aliyeuawa nchini Iraq unaimarisha uhusiano wa kimkakati kati ya mataifa ya Iran na Iraq

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul Bayt (ABNA), Meja Jenerali Ismail Qaani, kamanda wa Jeshi la Quds, katika ujumbe wake, alisema msiba mkuu wa mwili wa kiongozi aliyeuawa wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iraq ni ishara ya umoja wa mataifa mawili ya Iran na Iraq na sababu ya kuimarisha msimamo wa upinzani dhidi ya fitina za Marekani.

Makamu kamili wa ujumbe wa Jenerali Qaani ni kama ifuatavyo:

"Dai la kufanya msiba kwa kiongozi aliyeuawa wa Mapinduzi ya Kiislamu na mipango makubwa ya serikali na watu wa Iraq kwa ajili ya tukio hili la kihistoria yanaonyesha kwa ulimwengu wote undani wa uhusiano wa kiroho kati ya mataifa mawili makubwa ya Iraq na Iran. Msaada wa kiongozi mkuu aliyefariki kwa watu wakuu wa Iraq na kuingia kwenye uwanja wa marejeo wenye heshima ulisababisha shaheed Suleimani kupigana pamoja na vijana wa Iraq wanaojitolea dhidi ya ISIS na Amerika ya uvamizi, hadi yule mhalifu Trump alipomuua shujaa wa mataifa hayo mawili pamoja na kamanda mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Watu (Al-Hashd al-Shaabi), Abu Mahdi al-Muhandis, kwa kifo cha ushahidi. Msiba huo wa kipekee wa mwili mtakatifu wa Imam wetu aliyeuawa nchini Iraq, kama vile msiba mkuu wa mashahidi Suleimani na Abu Mahdi, utazifanya ngumi zilizoshikana za mataifa hayo mawili dhidi ya fitina za Marekani kuwa imara zaidi na kuifanya mstari mwekundu wa kulipa kisasi damu kuwa wazi zaidi."