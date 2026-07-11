Msemaji wa Serikali ya Iran: Umoja Ndio Urithi Mkuu Aliouacha Imam Shahidi kwa Iran na Ulimwengu wa Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Msemaji wa Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Fatemeh Mohajerani, amesema kuwa umoja ndio urithi mkubwa na wenye thamani zaidi aliouacha Imam Shahidi Sayyid Ali Khamenei kwa taifa la Iran na kwa ulimwengu mzima wa Kiislamu.

Mohajerani alieleza kuwa hakuna jambo lililo muhimu zaidi kuliko umoja, akibainisha kuwa huo ndio ulikuwa urithi wa Imam Ruhullah Khomeini (r.a.) na pia ni urithi ulioendelezwa na Imam Shahidi Sayyid Ali Khamenei.

Aidha, alisisitiza kuwa msisitizo wa Imam Shahidi kuhusu kulinda na kuimarisha umoja ulikuwa nguzo kuu ya fikra na uongozi wake, jambo ambalo linapaswa kupewa kipaumbele maalumu katika kipindi hiki.

Msemaji huyo aliongeza kuwa tofauti za mitazamo, maoni au mielekeo miongoni mwa watu hazipaswi kuruhusiwa kufifisha au kuhatarisha urithi huu wa thamani wa umoja, akitaka jamii ya Kiislamu kuendelea kushikamana na mshikamano kama msingi wa nguvu, maendeleo na mafanikio.

Mohajerani alihitimisha kwa kusisitiza kuwa kulinda umoja wa Waislamu ni jukumu la pamoja, na kwamba kuuenzi urithi huo kutachangia kuimarisha mshikamano wa Iran na ulimwengu wa Kiislamu kwa ujumla.