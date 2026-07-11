Mkuu wa Mahakama ya Iran: Wahusika wa Uhalifu wa Kivita Dhidi ya Watu wa Iran Lazima Waadhibiwe

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Mkuu wa Mamlaka ya Mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza umuhimu wa kuwafikisha mbele ya sheria wahusika wa uhalifu wa kivita dhidi ya wananchi wa Iran, akieleza kuwa hatua za kisheria zitaendelea hadi haki itakapopatikana.



Amesema Marekani na utawala wa Kizayuni zimetenda uhalifu wa kivita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na wananchi wake, na kwamba mamlaka za Iran zimejizatiti kuwafuatilia wahusika hao kupitia njia zote za kisheria za kitaifa na kimataifa.



Mkuu huyo wa Mahakama alisisitiza kuwa wahusika wa uhalifu huo wanapaswa kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria na kuwajibishwa kwa matendo yao, pamoja na kulipa fidia inayolingana na madhara yaliyosababishwa na uhalifu huo.



Aidha, alieleza kuwa taifa la Iran halitasahau damu ya Imam Shahidi Sayyid Ali Khamenei na mashahidi wengine waliouawa, akisisitiza kuwa kudai haki kwa wahanga na kuwawajibisha waliotekeleza uhalifu huo ni jukumu la kisheria, kitaifa na kimaadili ambalo litaendelea kufuatiliwa kwa azma na uthabiti.