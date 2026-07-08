Admirali Sayyari: Iran Ina Uwezo Kamili wa Kulinda Mipaka Yake ya Nchi Kavu na Bahari

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Mratibu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Mkuu wa Makao Makuu ya Jeshi, Habibollah Sayyari, amesema kuwa Iran ina uwezo kamili wa kulinda mipaka yake ya nchi kavu na baharini dhidi ya tishio lolote.

Admirali Sayyari alisisitiza kuwa jaribio lolote la kukiuka mamlaka ya Iran au kutua kwa majeshi ya kigeni katika ardhi yake litashindwa, akieleza kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran viko katika utayari wa hali ya juu wa kuitetea nchi. Aliongeza kuwa ardhi ya Iran ni mstari mwekundu kwa wananchi wote wa taifa hilo.

Aidha, alikanusha madai yaliyotolewa na Rais wa Marekani kuhusu kudhoofishwa kwa uwezo wa kijeshi wa majini wa Iran, akiyataja kuwa hayana msingi wowote. Kwa mujibu wake, madai hayo yanalenga kuhalalisha mipango ya Marekani ya kutafuta uwepo wa kijeshi katika pwani ya Makran au katika Mlango wa Hormuz.

Kiongozi huyo wa kijeshi alisema kuwa mipango hiyo ilikuwa imeandaliwa mapema, lakini ilishindwa kutekelezwa kutokana na umakini na utayari wa vikosi vya ulinzi vya Iran. Alibainisha kuwa Marekani haikuthubutu kutekeleza operesheni yoyote ya kutua kwa majeshi katika fukwe za Iran.

Admirali Sayyari alieleza kuwa Jeshi la Iran, kwa kushirikiana na Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), vikosi vya usalama, vikosi vya kujitolea na kwa uungwaji mkono wa wananchi, vinaunda mfumo imara wa ulinzi wenye uwezo wa kuzuia uchokozi wowote. Alisisitiza kuwa jaribio lolote la kuivamia Iran litakabiliwa na jibu kali na halitafanikiwa.

Akihitimisha, Admirali Sayyari alisema kuwa pamoja na Iran kuendelea kuimarisha uwezo wake wa kisayansi na kiteknolojia, nguvu yake kubwa inatokana na uzalendo, imani na azma ya wananchi wake. Aliahidi kuwa vikosi vya ulinzi vitaendelea kujitolea kwa nguvu zote kulinda usalama, uhuru na mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.